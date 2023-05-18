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В роскошных платьях-вышиванках: Екатерина Бужинская показала свою коллекцию национальной одежды

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
369
Время на прочтение
1 мин
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В роскошных платьях-вышиванках: Екатерина Бужинская показала свою коллекцию национальной одежды

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Артистка продемонстрировала эффектные образы в национальных нарядах.

Екатерина Бужинская сегодня, в День вышиванки, показала фолловерам свою роскошную коллекцию платьев-вышиванок. Их у нее на любой вкус: белые, голубые, синие, красные, зеленые, черные.

Певица обожает выступать на концертах в красивых нарядах с национальным орнаментом, которые дополняет цветочными веночками, бусами, кораллами, жемчугом и другими украинскими народными украшениями.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

"Украинская вышиванка – генетический код украинца, оберег и символ единения нации!" – написала в посте артистка.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

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Дата публикации
Просмотры
369
Поделиться:
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