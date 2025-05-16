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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
51
Время на прочтение
1 мин

В роскошных украшениях и платье с обнаженными плечами: красивая Джессика Альба посетила гала-концерт во Франции

44-летняя голливудская актриса приехала на кинофестиваль в Европу.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джессика Альба

Джессика Альба / © Associated Press

Джессика Альба посетила гала-концерт "Женщины в кино", который состоялся в рамках Международного кинофестиваля Красного моря в Антибе, южная Франция.

Перед фотографами актриса предстала в элегантном образе. На ней было вечернее черное платье по фигуре длины макси. Наряд были без бретелек и в зоне лифа имел атласные воланы. Она выглядела стройно и красиво.

Джессика Альба / © Associated Press

Джессика Альба / © Associated Press

Аутфит Джессика дополнила черными атласными туфлями. В ушах у нее были бриллиантовые серьги-гвоздики, на шее — роскошные бриллиантовое ожерелье с большим каплевидным рубином, а на руке — бриллиантовое кольцо.

Джессика Альба / © Associated Press

Джессика Альба / © Associated Press

Альба сделала красивую прическу с локонами, макияж с черными стрелками и французский маникюр.

Джессика Альба / © Associated Press

Джессика Альба / © Associated Press

Напомним, Джессика Альба показала фотографии с празднования своего 44-летия.

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Дата публикации
Количество просмотров
51
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