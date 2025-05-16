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- Шоу-бизнес
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В роскошных украшениях и платье с обнаженными плечами: красивая Джессика Альба посетила гала-концерт во Франции
44-летняя голливудская актриса приехала на кинофестиваль в Европу.
Джессика Альба посетила гала-концерт "Женщины в кино", который состоялся в рамках Международного кинофестиваля Красного моря в Антибе, южная Франция.
Перед фотографами актриса предстала в элегантном образе. На ней было вечернее черное платье по фигуре длины макси. Наряд были без бретелек и в зоне лифа имел атласные воланы. Она выглядела стройно и красиво.
Аутфит Джессика дополнила черными атласными туфлями. В ушах у нее были бриллиантовые серьги-гвоздики, на шее — роскошные бриллиантовое ожерелье с большим каплевидным рубином, а на руке — бриллиантовое кольцо.
Альба сделала красивую прическу с локонами, макияж с черными стрелками и французский маникюр.
Напомним, Джессика Альба показала фотографии с празднования своего 44-летия.