В розом платье с прозрачной юбкой: Сидни Суини посетила Лондонский кинофестиваль

Сидни Суини / © Associated Press

Реклама

Сидни Суини посетила 69-й Лондонский кинофестиваль, где вышла на красную дорожку перед премьерой картины «Кристи», которую показывали в рамках этого знаменитого мероприятия.

Сидни Суини в Лондоне / © Associated Press

Девушка надела по такому случаю британский бренд — нежно-розовое платье от Alexander McQueen. Это был наряд, который сочетал атлас и нежном полупрозрачное кружево.

Сидни Суини в Лондоне / © Associated Press

Атласная деталь наряда была на груди, талии и бедрах, и напоминала корсет. А вот кружево украшало плечи и низ юбки. Также на подоле были объемные рюши.

Реклама

Волосы Сидни уложила в гламурную прическу голливудская волна, а на ее лице был нежный и красивый макияж.

Сидни Суини в Лондоне / © Associated Press

Это платье немного напомнило то, которое Сидни уже носила ранее на кинофестивале в Торонто. Ее нежно-розовый наряд был от бренда Erdem имел помятую юбку.

Сидни Суини в Тронто / © Getty Images

Фильм «Кристи», который презентовала Сидни, — это биографическая драма о бывшей профессиональной боксерше Кристи Мартин, роль которой исполнила Суини. В картине будет рассказано о восхождении звезды бокса к статусу самой известной женщины-боксера Америки в 1990-х годах, а затем о покушении на нее, совершенном мужем в 2010 году.