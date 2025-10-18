- Дата публикации
В розом платье с прозрачной юбкой: Сидни Суини посетила Лондонский кинофестиваль
Девушка выбрала наряд от британского бренад, который также часто выбирает принцесса Кейт.
Сидни Суини посетила 69-й Лондонский кинофестиваль, где вышла на красную дорожку перед премьерой картины «Кристи», которую показывали в рамках этого знаменитого мероприятия.
Девушка надела по такому случаю британский бренд — нежно-розовое платье от Alexander McQueen. Это был наряд, который сочетал атлас и нежном полупрозрачное кружево.
Атласная деталь наряда была на груди, талии и бедрах, и напоминала корсет. А вот кружево украшало плечи и низ юбки. Также на подоле были объемные рюши.
Волосы Сидни уложила в гламурную прическу голливудская волна, а на ее лице был нежный и красивый макияж.
Это платье немного напомнило то, которое Сидни уже носила ранее на кинофестивале в Торонто. Ее нежно-розовый наряд был от бренда Erdem имел помятую юбку.
Фильм «Кристи», который презентовала Сидни, — это биографическая драма о бывшей профессиональной боксерше Кристи Мартин, роль которой исполнила Суини. В картине будет рассказано о восхождении звезды бокса к статусу самой известной женщины-боксера Америки в 1990-х годах, а затем о покушении на нее, совершенном мужем в 2010 году.