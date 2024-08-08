В розово-салатовом бикини и с арбузом: британская модель в ярком луке похвасталась сексуальным бюстом

Арабелла Чи своим сочным аутфитом напомнила, что лето еще продолжается.

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – порадовала фолловеров красивым снимком в Instagram, на котором она предстала в ярком летнем образе.

На Арабелле было сочное розово-салатовое бикини, на котором она похвасталась сексуальным пышным бюстом и красивым загаром.

Арабелла Чи/Instagram

У девушки был молочный маникюр, мокрые волосы, которые она закинула на одну сторону, не было макияжа на лице, в ушах красовались лаконичные серьги-кольца, а на шее – золотые цепочки с подвесками.

В руках Чи держала ломтик арбуза и загадочно смотрела в объектив фотокамеры.

Напомним, ранее Арабелла Чи релаксировала на шезлонге в белом бикини с принтом лимонов и на завязках.

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