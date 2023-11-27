В розовом белье: британская модель в соблазнительном образе выглядывала из окна

Арабелла Чи показала архивное видео из отпуска в теплых краях.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram интересное видео с отдыха в Сент-Тропе.
На нем блондинка в соблазнительном аутфите выглядывает из окна дома среди природы. Одета она в сексуальное розовое белье, которое прекрасно сидело на ее стройной фигуре. Сверху она надела белую рубашку, которую спустила с плеч.
"Скучаю по этим утрам в Сент-Тропе", — написала модель.
Напомним, ранее Арабелла Чи позировала топлес на фото.
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