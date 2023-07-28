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В розовом белье: бывшая порноактриса из "Холостяка" похвасталась пышным бюстом и плоским животом

В розовом белье: бывшая порноактриса из "Холостяка" похвасталась пышным бюстом и плоским животом

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
4800
Время на прочтение
1 мин
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В розовом белье: бывшая порноактриса из "Холостяка" похвасталась пышным бюстом и плоским животом

Адель Асанти / Фото: Instagram Адель Асанти

Адель Асанти продемонстрировала стройную фигуру и соблазнительное декольте.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — бывшая порноактриса Адель Асанти — опубликовала в Instagram пикантную фотографию. Красавица сделала селфи в зеркале, на котором не видно ее лица.

Девушка предстала в розовом бельевом комплекте, состоявшем из лифа-топа и мини-юбки. Адель похвасталась пышным сексуальным бюстом, плоским животом и татуировками на теле. В Асанти стройная и соблазнительная фигура.

Адель Асанти / © Instagram Адель Асанти
Адель Асанти / Фото: Instagram Адель Асанти

Напомним, Адель Асанти показала в соцсети видео с камер наблюдений, на котором видно, как неизвестный мужчина ударил ее ногой по ягодицам во Львове.

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Дата публикации
Просмотры
4800
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