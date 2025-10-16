- Дата публикации
В розовом белье и с огромным цветком на спине: Эмили Ратажковски в нежном образе феи блистала на шоу Victoria’s Secret
Шоу состоялось 15 октября на знаменитой Пятой авеню и собрало на одной сцене потрясающих и талантлевых красавиц. Эмили покорила всех своим оригинальным образом.
Показ бренда Victoria’s Secret вновь покорил Нью-Йорк, представив зрелище, сочетающее в себе гламур, энергию и красоту. А одним из самых романтичных образов шоу был наряд, который на подиуме продемонстрировала очаровательная Эмили Ратажковски.
Модель вышла на публику в нежно-розовом нижнем белье из кружева и гипюра, которое включало классический бюстгальтер, но с украшенными стразами бретельками, а также трусы с тонкими шлейками на бедрах, тоже декорированными стразами.
Гламура этому образу феи также добавили высокие перчатки и босоножки с ремешками-пружинами от известного бренда Rene Caovilla, который был официальным брендом шоу и в прошлом году.
Но главной изюминкой образа Эмили стал огромный розовый цветок на ее спине. Листья цветка были объемными и расправленными в разные стороны.
В этом году шоу открыла 34-летняя Жасмин Тукс, которая сейчас на девятом месяце беременности, а закрывала Белла Хадид.