В розовом белье с кружевом: модель похвасталась сексуальной обновкой

Арабелла Чи и новое белье продемонстрировала, и стройную фигуру.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram пикантное видео.

Красавица похвасталась сексуальной обновкой. Позировала она на диване. На девушке было розовое кружевное белье, в котором она выглядела очень соблазнительно и стройно.

Арабелла распустила волосы, сделала нежный макияж и завершила лук золотыми украшениями.

Напомним, чтобы выглядеть так, Арабелла Чи регулярно занимается спортом. Ранее она показала фото из тренажерного зала.

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