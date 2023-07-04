В розовом бикини: 44-летняя Кортни Кардашьян продемонстрировала большой беременный живот

Сестра Ким Кардашьян показала, как изменилась ее фигура во время беременности.

Кортни Кардашьян показала в Instagram, как она отдохнула у бассейна. Компанию звезде реалити составила ее подруга Эддисон Рэй.

Одеты красотки были в розовые бикини. Кортни продемонстрировала с разных ракурсов свой уже достаточно большой беременный живот.

Кортни Кардашьян / Фото: Instagram Кортни Кардашьян

Кортни Кардашьян / Фото: Instagram Кортни Кардашьян

На одном из фото Кардашьян позировала в темно-синей шляпке из денима от Prada и солнцезащитных очках.

Кортни Кардашьян / Фото: Instagram Кортни Кардашьян

Кстати, она уже вернулась к своему постоянному цвету волос – черному.

Кортни Кардашьян / Фото: Instagram Кортни Кардашьян

К слову, 44-летняя Кортни Кардашьян ждет ребенка от своего мужа-рокера Тревиса Баркера. Звезда реалити воспитывает уже троих детей от своего бывшего гражданского мужа Скотта Дисика: дочь Пенелопу и двух сыновей Мейсона и Рейна.

Напомним, Кортни Кардашьян попала в объективы папарацци в леопардовых мини-шортах и белой футболке с принтом в виде постера в документальный фильм "В постели с Мадонной".

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