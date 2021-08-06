В розовом бикини: Хайди Клум опубликовала новые фото из отпуска

Хайди Клум продолжает делиться фотографиями из отпуска, который проводит с мужем и семьей на яхте на острове Капри, в Италии.

Почти каждый день Клум публикует новые снимки в бикини и хвастается безупречным телом во время отдыха. На новых двух кадрах звезда позирует в розовом купальнике в лучах солнца, стоя на коленях на краю яхты.

Хайди Клум / Instagram Хайди Клум

Также Клум запостила небольшое видео, в котором плавает в бассейне. Она как бы заметила, что Том ее снимает на камеру, и стала позировать, подпрыгивая и показывая публике свои идеальные ягодицы в стрингах.

Хайди Клум / Instagram Хайди Клум

Хайди Клум абсолютно довольна своей фигурой и с легкостью может предстать в кадре даже топлес. Отпуск в Италии совпал со второй годовщиной свадьбы Клум и Каулитца. По этому случаю Хайди вспомнила свое свадебное торжество на роскошной яхте, которое было в 2019 году в этом же месте.

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