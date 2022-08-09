В розовом бикини и колготах в сетку: Lizzo на четвереньках показала большую пятую точку

34-летняя американская рэп-исполнительница продолжает эпатировать фолловеров своими горячими снимками.
Эпатажная Lizzo опубликовала в Instagram серию снимков своего нового яркого пляжного луга. Артистка предстала на фотографиях в розовом бикини.
Под плавки она надела черные колготки в сетку с узором. Талию рэперша украсила жемчужным ожерельем-поясом с логотипом Chanel.
Позировала пышнотелая Lizzo на пляже и под душем под открытым небом.
Свой образ она дополнила очками в розовой оправе, прической с африканскими косичками и длинным острым маникюром.
Lizzo не удержалась и продемонстрировала на четвереньках на камеру свои пышные ягодицы.
Напомним, Lizzo повторила образ Ким Кардашьян. Она обмоталась скотчем и смешно в нем станцевала.
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