В розовом бикини и очках: учасница "Холостяка-11" похвасталась спортивной фигурой

Даша Ставнича поделилась яркими снимками с отдыха.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" - Даша Ставнича – поехала на отдых. Оттуда красотка опубликовала в Instagram яркие снимки в купальнике.
Позировала она на фоне кустов с цветами в ярком розовом бикини с завязками на плавках, которое идеально сидело на ее спортивной стройной фигуре. Ее волосы были немного влажными, а на лицо она надела стильные черные очки. Яркий маникюр завершил пляжный лук Даши.
"Только работа над собой определяет то, как сильно мы себя любим. Следя за питанием, ухаживая за собой, занимаясь спортом мы по-настоящему будем любить себя. Ведь мы вкладываем ресурсы в себя. А когда ты вкладываешь в человека свои ресурсы (время, внимание, деньги), тогда ты его любишь сильнее", - написала под снимками Ставнича.
А другая участница "Холостяка-11" — Джессика Чеги — снялась в фотосессии в образе женщины-вамп с откровенным декольте.
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