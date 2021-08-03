В розовом бикини и очках: учасница "Холостяка-11" похвасталась спортивной фигурой

Даша Ставнича поделилась яркими снимками с отдыха.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" - Даша Ставнича – поехала на отдых. Оттуда красотка опубликовала в Instagram яркие снимки в купальнике.

Даша Ставнича/Instagram stavnicha_dasha

Позировала она на фоне кустов с цветами в ярком розовом бикини с завязками на плавках, которое идеально сидело на ее спортивной стройной фигуре. Ее волосы были немного влажными, а на лицо она надела стильные черные очки. Яркий маникюр завершил пляжный лук Даши.

Даша Ставнича/Instagram stavnicha_dasha

Даша Ставнича/Instagram stavnicha_dasha

"Только работа над собой определяет то, как сильно мы себя любим. Следя за питанием, ухаживая за собой, занимаясь спортом мы по-настоящему будем любить себя. Ведь мы вкладываем ресурсы в себя. А когда ты вкладываешь в человека свои ресурсы (время, внимание, деньги), тогда ты его любишь сильнее", - написала под снимками Ставнича.

А другая участница "Холостяка-11" — Джессика Чеги — снялась в фотосессии в образе женщины-вамп с откровенным декольте.

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