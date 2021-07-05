В розовом бикини и с бокалом в руке: участница "Холостяка-11" на отдыхе в Закарпатье

Джессика Чеги в гламурном луке релаксировала у бассейна.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" Джессика Чеги отдохнула на термальных водах в Косино, что на Закарпатье. Оттуда красавица опубликовала снимок, сделанный у бассейна.
На Джессике было розовое бикини из жатого трикотажа и перламутровый головной убор. Ее шею украшал крестик на цепочке, а в ушах были серьги с камнями. Розовый маникюр завершил пляжный лук девушки.
В руке она держала бокал с охлаждающим коктейлем.
В прошлый раз Чеги продемонстрировала сексуальные формы в леопардовом купальнике, который хорошо сидел на ее фигуре. Фото было сделано на отдыхе в Грузии.
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