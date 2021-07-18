В розовом бикини и с веслом: Настя Каменских показала, как проводит время в Турции

В розовом бикини и с веслом: Настя Каменских показала, как проводит время в Турции

Настя Каменских успешно совмещает отпуск и гастроли.

34-летняя певица сейчас находится на гастролях в Турции. Каменских уже показывала подписчикам несколько фотографий, в том числе и снимок, где позировала в голубом купальнике, кадр был сделан на яхте.

Теперь певица опубликовала фото, на котором продемонстрировала, как занималась падлбордингом. Настя была запечатлена сидя на доске в розовом бикини и с веслом в руках. На голове у артистки была кепка, а в ушах сверкали серьги-гвоздики.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

Также Каменских хвасталась перед подписчиками стильным повседневный аутфитом, позируя перед камерой в длинной футболке с модным сейчас принтом тай-дай и кепке. Волосы Насти были распущены, а на лице не было макияжа.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

Читайте также: В коротком платье и босоножках: Настя Каменских похвасталась луком для прогулки

Настя Каменских на отдыхе (17 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку