В розовом бикини на пляже: Олеся Стефанко блеснула стройной фигурой

"Мисс Украина Вселенная - 2011" Олеся Стефанко опубликовала в блоге несколько новых фотографий в купальнике.

В подписи под фото, где Олеся позирует на берегу в оливковых плавках и розовом бикини, а также в розовой рубашке, которую сбросила с плеч, модель написала: "Картина с лета".

Олеся Стефанко / Instagram Олеси Стефанко

На других фото с этого фотосета девушка продемонстрировала и полный пляжный лук. Кроме бикини на ней была рубашка из плотного денима, полосатые шорты, белая широкополая шляпа, плетенные сандалии и черные солнцезащитные очки.

Олеся Стефанко / Instagram Олеси Стефанко

Олеся Стефанко / Instagram Олеси Стефанко

Минувшим летом Олеся Стефанко много путешествовала и проводила время на пляжах. Летний отпуск звезда провела с семьей – мужем и сыном - в Хорватии. Тогда она много фотографировалась и охотно делилась кадрами со своими подписчиками.

Олеся Стефанко / Instagram Олеси Стефанко

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