В розовом бикини: Надя Дорофеева похвасталась сексуальным бюстом и стройной фигурой

Певица показала, как релаксирует в жаркий день.

Надя Дорофеева в перерывах между работой старается немного отдохнуть. В Instagram она опубликовала несколько снимков своего релакса в жаркие дни. Отдыхала певица в беседке. Одета она была в стильный розовый купальник, который отлично сидел на ее стройной фигуре.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

Надя также сверкнула сексуальным декольте в бикини. Свой лук она дополнила белой бейсболкой, очками, интересным ожерельем и белыми кроссовками. Голубой маникюр завершил ее аутфит.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

"Это я. Читаю ваши комменты под клипом "Почему", - подписала снимки Дорофеева.

Ранее Надя продемонстрировала трендовый лук. На ней была белая рубашка оверсайз, короткие шорты и модная в нынешнем сезоне панамка Jacquemus. Наряд она дополнила шлепками Gucci.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

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