В розовом бикини с пайетками: итальянская телеведущая похвасталась стройной фигурой на пляже в Майами

Итальянская телеведущая Элизабетта Галими попала в объективы папарацци во время отдыха на пляже в Майами.

Знаменитость принимала солнечные ванны, купалась в океане и гуляла по побережью.

Для отдыха Элизабетта выбрала розовый купальник с пайетками и завязками с золотистыми кулонами, который точно оценила бы кукла Барби. Девушка выглядела стройно и сексуально в этом трендовом бикини.

Элизабетта Галими / Фото: Getty Images

Галими распустила волосы, украсила уши серьгами-кольцами, а руку – жемчужным браслетом, подчеркнула глаза черным карандашом и взяла с собой солнцезащитные очки. Французский маникюр завершил пляжный лук телеведущей.

Напомним, недавно в розовом купальнике продемонстрировала стройную фигуру звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан.

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