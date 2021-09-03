В розовом бикини: Тина Кунаки блеснула безупречной фигурой у бассейна

Модель Тина Кунаки находится на отдыхе на Ибице.

С подписчиками 24-летняя француженка уже успела поделиться снимками, которые были сделаны возле бассейна. На фото и коротком видео, опубликованном в Instagram Кунаки запечатлена сидя на краю бассейна, на ней одет розовый бикини, девушка прикрывает рукой лицо, чтобы ее не слепило солнце.

В подписи Тина отметила коротко: "Конец лета". Кадры модель опубликовала несколько дней назад. На отдых она отправилась без мужа Венсана Касселя, третью годовщину свадьбы с которым отметила в прошлом месяце. Актер сейчас занят на работе, поэтому Кунаки отправилась в отпуск с братом Закари.

Он также опубликовал у себя в блоге фото из этого же бассейна, отметив в геолокации Ибицу, что в Испании. Тина и Закари очень близки и часто выходят в свет вместе. Также парень делает карьеру манекенщица и у них очевидно много общих интересов.

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