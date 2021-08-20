В розовом бикини: участница "Холостяка-10" продемонстрировала сексуальные ягодицы

Виктория из "Холостяка-10" похвасталась стройной фигурой с разных ракурсов.

Лето продолжается, а значит, можно радовать себя и своих фолловеров красивыми снимками из отпуска. Этим и занимается участница 10-го сезона шоу "Холостяк" Виктория. Она выложила в Instagram пикантные фотографии с отдыха в Турции.

Вика позировала перед камерой сначала в розовом бикини с завязками, обмотанными вокруг талии, демонстрируя соблазнительную фигуру спереди.

Виктория с "Холостяка-10"/Instagram gala_vikki

А потом она решила похвастаться своими упругими ягодицами. Свой пляжный лук красотка дополнила соломенной шляпой.

Виктория с "Холостяка-10"/Instagram gala_vikki

Виктория показала подтянутое тело с другого ракурса и уже в другом купальнике — красном.

Виктория с "Холостяка-10"/Instagram gala_vikki

Также она продемонстрировала невероятный пейзаж, где появилась в красном лифе и красных мини-шортах с бахромой.

Виктория с "Холостяка-10"/Instagram gala_vikki

Виктория с "Холостяка-10"/Instagram gala_vikki

Напомним, а финалистка "Холостяка-10" — Дана Оханская — отпуск решила провести на отечественном курорте — в Буковеле. Там девушка позировала у бассейна в синем бикини.

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