В розовом блейзере: стильная Эмили Ратажковски приехала на презентацию своей книги-бестселлера

Модель Эмили Ратажковски в декрете времени не теряет. Звезда выпустила книгу, которая стала бестселлером.

Вчера, Ратажковски запечатлели папарацци по пути в книжный магазин McNally в Нью-Йорке, где состоялась презентация ее книги "Мое тело", официально ставшей бестселлером.

30-летняя модель выглядела ярко и была одета в розовом удлиненном блейзере, под которым была черная трикотажная водолазка, надела черные лосины и обула высокие кожаные сапоги на каблуках. Звезда распустила длинные волосы, сделала легкий макияж и серый маникюр, а также надела серые солнцезащитные очки.

Эмили Ратажковски / Getty Images

Эмили Ратаковски очень откровенна в своих мемуарах, где рассказывает о возвращении себе права собственности на свое тело после того, как начала свою модельную карьеру в подростковом возрасте. Она делится откровенно о том, как начинала работать моделью и чем ей приходилось жертвовать.

Сейчас она мать и жена, а теперь еще и успешная писательница, которой есть чем поделиться с публикой.

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