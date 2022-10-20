В розовом бра и золотых украшениях: Ева Лонгория показала фото из гримерной

Актриса всегда продумывает до деталей каждый свой образ.
Ева Лонгория часто участвует в разных съемках, шоу и программах, к которым всегда тщательно готовится.
Звезда решила поделиться с подписчиками в Instagram снимком из гримерной, где она готовилась к очередному событию. В этот момент ее снимает фотограф.
На фотографии актриса предстала в розовом костюме, состоявшем из бра и брюк. Наряд прекрасно подчеркнул тонкую талию знаменитости.
Волосы Евы собрали в хвост и начесали сверху объем. Макияж выполнен в шоколадно-бежевых оттенках с акцентом на длинных ресницах.
Особое внимание Лонгория уделила украшениям. На шее у нее было множество золотых цепочек, в ушах – лаконичные серьги, а на руках – золотые браслеты, часы и кольца с большим камнем.
Напомним, ранее Ева в велосипедках похвасталась стройной фигурой.
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