В розовом бра и золотых украшениях: Ева Лонгория показала фото из гримерной

Актриса всегда продумывает до деталей каждый свой образ.

Ева Лонгория часто участвует в разных съемках, шоу и программах, к которым всегда тщательно готовится.

Звезда решила поделиться с подписчиками в Instagram снимком из гримерной, где она готовилась к очередному событию. В этот момент ее снимает фотограф.

На фотографии актриса предстала в розовом костюме, состоявшем из бра и брюк. Наряд прекрасно подчеркнул тонкую талию знаменитости.

Волосы Евы собрали в хвост и начесали сверху объем. Макияж выполнен в шоколадно-бежевых оттенках с акцентом на длинных ресницах.

Особое внимание Лонгория уделила украшениям. На шее у нее было множество золотых цепочек, в ушах – лаконичные серьги, а на руках – золотые браслеты, часы и кольца с большим камнем.

Напомним, ранее Ева в велосипедках похвасталась стройной фигурой.

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