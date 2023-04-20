Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В розовом кэтсьюте и ботфортах до талии: Ким Кардашьян похвасталась гламурным луком

В розовом кэтсьюте и ботфортах до талии: Ким Кардашьян похвасталась гламурным луком

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
635
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В розовом кэтсьюте и ботфортах до талии: Ким Кардашьян похвасталась гламурным луком

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Звезда реалити похвасталась обновками.

Ким Кардашьян примерила новый яркий наряд, в котором устроила себе небольшую фотосессию.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Звезда реалити надела розовый обтягивающий кэтсьют с американской проймой, который идеально подчеркнул ее сексуальные формы.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Аутфит красавица дополнила очень высокими розовыми ботфортами, которые были ей почти до талии.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Свой гламурный лук Кардашьян дополнила миниатюрной серебряной сумочкой и черными очками. Она сделала укладку с локонами и макияж в нюдово-коричневых оттенках.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким также не упустила возможности показать, как выглядят в этом наряде ее пышные ягодицы.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Напомним, в прошлый раз Ким продемонстрировала сексуальную фигуру в бежевом бикини на завязках.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
635
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация