В розовом кэтсьюте и ботфортах до талии: Ким Кардашьян похвасталась гламурным луком

Звезда реалити похвасталась обновками.
Ким Кардашьян примерила новый яркий наряд, в котором устроила себе небольшую фотосессию.
Звезда реалити надела розовый обтягивающий кэтсьют с американской проймой, который идеально подчеркнул ее сексуальные формы.
Аутфит красавица дополнила очень высокими розовыми ботфортами, которые были ей почти до талии.
Свой гламурный лук Кардашьян дополнила миниатюрной серебряной сумочкой и черными очками. Она сделала укладку с локонами и макияж в нюдово-коричневых оттенках.
Ким также не упустила возможности показать, как выглядят в этом наряде ее пышные ягодицы.
Напомним, в прошлый раз Ким продемонстрировала сексуальную фигуру в бежевом бикини на завязках.
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