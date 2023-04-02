В розовом комбинезоне и перчатках: Аня Тейлор-Джой на премьере анимационного фильма о Супер Марио

Актриса подарила свой голос одной из героинь мультфильма.
В Лос-Анджелесе состоялся премьерный показ анимационного фильма по мотивам культовой видеоигры – "Братья Супер Марио в кино". Посетила мероприятие Аня Тейлор-Джой, озвучившая в мультфильме принцессу Пич.
Перед фотокамерами актриса предстала в закрытом кожаном розовом комбинезоне на молнии от Christian Dior. Талию она подчеркнула розовым ремешком. Лук Тейлор-Джой дополнила розовыми перчатками с надписью бренда.
Обута она была в насыщенно-розовые сапоги на грубой подошве. Волосы звезда распустила и сделала макияж смоки-айс.
На камеру Аня позировала с улыбкой, демонстрируя кулаки, словно готовилась к бою.
Актриса выбрала розовый, ведь ее героиня с анимации – принцесса Пич – носит именно такой цвет.
К слову, мультфильм "Братья Супер Марио в кино" обещает зрителям показать яркую и увлекательную вселенную супербратьев Марио и Луиджи. Он наполнен экшном, юмором, загадками и безумными приключениями.
В украинский прокат лента выйдет в канун Международного дня братьев – 5 апреля.
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