В розовом комбинезоне и перчатках: Аня Тейлор-Джой на премьере анимационного фильма о Супер Марио

Актриса подарила свой голос одной из героинь мультфильма.

В Лос-Анджелесе состоялся премьерный показ анимационного фильма по мотивам культовой видеоигры – "Братья Супер Марио в кино". Посетила мероприятие Аня Тейлор-Джой, озвучившая в мультфильме принцессу Пич.

Перед фотокамерами актриса предстала в закрытом кожаном розовом комбинезоне на молнии от Christian Dior. Талию она подчеркнула розовым ремешком. Лук Тейлор-Джой дополнила розовыми перчатками с надписью бренда.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Обута она была в насыщенно-розовые сапоги на грубой подошве. Волосы звезда распустила и сделала макияж смоки-айс.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

На камеру Аня позировала с улыбкой, демонстрируя кулаки, словно готовилась к бою.

Актриса выбрала розовый, ведь ее героиня с анимации – принцесса Пич – носит именно такой цвет.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

К слову, мультфильм "Братья Супер Марио в кино" обещает зрителям показать яркую и увлекательную вселенную супербратьев Марио и Луиджи. Он наполнен экшном, юмором, загадками и безумными приключениями.

В украинский прокат лента выйдет в канун Международного дня братьев – 5 апреля.

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