В розовом комплекте и с именными гантелями: Дженнифер Лопес показала свою тренировку

Чтобы быть в отличной физической форме звезда много времени уделяет спорту.

54-летняя певица, актриса, продюсер и бизневумен – Дженнифер Лопес – продемонстрировала свою силовую тренировку, которая позволяет ей поддерживать свою фигуру. Джен занималась на свежем воздухе, а одета она была в розовый спортивный комплект и белые кроссовки.

Лопес начала с разминки и стретчинга, затем взяла именные гантели чуть более 2 кг и выполнила упражнение на дельтовидные мышцы рук, потом приседания с жимом гантелей над головной, выпады, упражнения для трицепса и бицепса, а закончила тренировку упражнениями для пресса. Как можно заметить, Джен делает акцент в своей тренировке на руки.

Напомним, ранее свои тренировки демонстрировали актрисы Джессика Альба и Ева Лонгория.

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