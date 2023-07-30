В розовом корсете и мини-шортах: победительница "Холостяка-12" продемонстрировала образ в стиле Барби

Победительница реалити-шоу "Холостяк-12" – Екатерина Лозовицкая – присоединилась к розовому тренду и продемонстрировала образ в стиле Барби. Что с этого вышло, она показала в Instagram.

Екатерина Лозовицкая/Instagram Екатерины Лозовицкой

Модель надела розовый корсет и джинсовые мини-шорты с блеском, которые прекрасно подчеркнули ее тонкую талию и стройные ноги. Стильный лук девушка дополнила желтыми босоножками на шпильках и розовой блестящей сумочкой в виде сердца.

Екатерина сделала высокую прическу, выпустив спереди пряди, нежный макияж, украсила шею чокером с камнями, а уши – серьгами-пусетами.

Напомним, ранее Екатерина Лозовицкая в черном сплошном купальнике позировала в студийной фотосессии.

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