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В розовом корсете и мини-шортах: победительница "Холостяка-12" продемонстрировала образ в стиле Барби

В розовом корсете и мини-шортах: победительница "Холостяка-12" продемонстрировала образ в стиле Барби

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
834
Время на прочтение
1 мин
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В розовом корсете и мини-шортах: победительница "Холостяка-12" продемонстрировала образ в стиле Барби

Екатерина Лозовицкая/Instagram Екатерины Лозовицкой

Екатерина Лозовицкая примерила стильный корсет трендового ныне розового цвета.

Победительница реалити-шоу "Холостяк-12" – Екатерина Лозовицкая – присоединилась к розовому тренду и продемонстрировала образ в стиле Барби. Что с этого вышло, она показала в Instagram.

Екатерина Лозовицкая/Instagram Екатерины Лозовицкой / ©
Екатерина Лозовицкая/Instagram Екатерины Лозовицкой

Модель надела розовый корсет и джинсовые мини-шорты с блеском, которые прекрасно подчеркнули ее тонкую талию и стройные ноги. Стильный лук девушка дополнила желтыми босоножками на шпильках и розовой блестящей сумочкой в виде сердца.

Екатерина сделала высокую прическу, выпустив спереди пряди, нежный макияж, украсила шею чокером с камнями, а уши – серьгами-пусетами.

Напомним, ранее Екатерина Лозовицкая в черном сплошном купальнике позировала в студийной фотосессии.

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Дата публикации
Просмотры
834
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