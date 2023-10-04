В розовом костюме и атласном топе: Элизабет Херли в ярком образе появилась на ивенте в Нью-Йорке

Элизабет Херли приняла участие в дискуссии компании Estée Lauder Companies на тему рака молочной железы. Мероприятие прошло в Нью-Йорке.

Актриса появилась на ивенте в бархатном розовом костюме, состоявшем из жакета и брюк-клеш, и розовом атласном топе. Наряд она дополнила черными босоножками на каблуках.

Элизабет Херли / Фото: Getty Images

Херли сделала укладку с локонами, макияж с пышными ресницами и нежно-розовым блеском, уши украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями, а шею – цепочкой с подвеской. Гигиенический маникюр и черный педикюр завершили аутфит актрисы.

Напомним, Элизабет Херли на прошедшее мероприятие также пришла в наряде розового цвета, который подчеркнул ее стройную фигуру.

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