В розовом костюме и лакированных туфлях: стильная Анастасия Цимбалару на кинофестивале в Киеве

Анастасия Цимбалару

Реклама

Анастасия Цимбалару посетила церемонию открытия 16-го Одесского международного кинофестиваля, которая состоялась в Киеве.

На мероприятии она предстала в стильном образе. На актрисе был нежно-розовый костюм, который состоял из двубортного жакета и широких брюк со стрелками, светло-голубая рубашка в полоску и белый топ.

Анастасия Цимбалару

Наряд Анастасия скомбинировала с лакированными темно-бордовыми туфлями и плетеной сумкой. Звезда собрала волосы в пучок, сделала макияж с акцентом на глазах, уши украсила элегантными золотыми серьгами, а руки — парными золотыми браслетами.

Реклама

Напомним, Анастасия Цимбалару на благотворительном бранче продемонстрировала красивый аутфит в розовом платье с пайетками и рюшей, которое она скомбинировала с белыми слингбэками.