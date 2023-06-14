В розовом костюме и оптических очках: новый выход Джессики Честейн

Актриса в брючном костюме нежного оттенка вышла в свет.

Джессика Честейн посетила показ фильма George & Tammy, состоявшийся в The Landmark Westwood, в Лос-Анджелесе.

Для такого события актриса выбрала красивый нежный образ. На ней был черный топ и розовый костюм, состоявший из приталенного жакета с одной пуговицей и брюк клеш.

Джессика Честейн / Фото: Getty Images

Честейн дополнила аутфит укладкой с локонами, макияжем с розовой помадой, оптическими очками в оправе розового оттенка и перламутровым маникюром.

Напомним, Джессика Честейн на премьеру супергеройского фильма от DC Comics "Флэш" пришла в эффектном черном комбинезоне от Oscar de la Renta с красочным цветочным принтом.

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