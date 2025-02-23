В розовом костюме и с чемоданом: победительница "Холостяка-13" Инна Белень собралась в путешествие

Бывшая избранница Александра Терена заинтриговала поклонников.
Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогер Инна Белень опубликовала на своем Telegram-канале фото, сделанное в лифте.
Девушка позировала в спортивном розовом костюме, черной куртке и темно-серых уггах. В руке она держала бежевую сумку и наушники.
Рядом с Инной стоял большой чемодан. Белень, наверное, собралась в путешествие, но куда именно пока не призналась. Подписчики девушки заинтригованы и очень ждут, когда Инна расскажет, куда она уехала.
Напомним, Инна Белень в бельевом шелковом платье и с красивыми локонами снялась в чувственной фотосессии.
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