В розовом костюме и с чемоданом: победительница "Холостяка-13" Инна Белень собралась в путешествие

Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогер Инна Белень опубликовала на своем Telegram-канале фото, сделанное в лифте.

Девушка позировала в спортивном розовом костюме, черной куртке и темно-серых уггах. В руке она держала бежевую сумку и наушники.

Инна Белень

Рядом с Инной стоял большой чемодан. Белень, наверное, собралась в путешествие, но куда именно пока не призналась. Подписчики девушки заинтригованы и очень ждут, когда Инна расскажет, куда она уехала.

Напомним, Инна Белень в бельевом шелковом платье и с красивыми локонами снялась в чувственной фотосессии.

Читайте также: