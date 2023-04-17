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В розовом костюме и с крокодиловой сумкой: Керри Вашингтон в ярком луке пришла на ивент

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
406
Время на прочтение
2 мин
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В розовом костюме и с крокодиловой сумкой: Керри Вашингтон в ярком луке пришла на ивент

Керри Вашингтон / Фото: Getty Images

У 46-летней актрисы и политической активистки прекрасное чувство стиля, поэтому каждый ее выход достоин внимания.

Керри Вашингтон стала гостей телевизионного мероприятия Deadline Contenders в Лос-Анджелесе. В рамках инвента состоялось обсуждение сериала Unprisoned от стримингового сервиса Hulu, в котором она сыграла главную роль (психотерапевта и дочери бывшего заключенного).

Керри предстала там в ярком образе. На ней был розовый костюм, состоявший из удлиненного жакета с большими накладными карманами, который она застегнула на одну пуговицу, и широких прямых брюк со стрелками.

Керри Вашингтон / © Getty Images
Керри Вашингтон / Фото: Getty Images

Наряд звезда скомбинировала с остроносыми темно-бордовыми туфлями. В руке она держала сумку темно-гранатового оттенка из крокодиловой кожи.

Вашингтон сделала гладкий пучок, глаза подчеркнула черным карандашом, а губы накрасила розовой помадой. В ушах у нее были лаконичные золотые серьги, на шее – цепочки с подвесками, а на пальцах – множество колец. Молочный маникюр завершил лук актрисы.

О сериале:

В сюжете рассказывается о психотерапевте и матери-одиночке, жизнь которой переворачивается вверх ногами, когда ее отец выходит из тюрьмы и переезжает жить к ней и ее сыну-подростку.

Напомним, на мероприятие пришла также Хелен Миррен, которая позировала в платье травяного оттенка с пикантным вырезом и рюшами на подоле.

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Дата публикации
Просмотры
406
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