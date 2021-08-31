В розовом костюме и с сумкой Chanel: беременная Cardi B в объективах нью-йоркских папарацци

В розовом костюме и с сумкой Chanel: беременная Cardi B в объективах нью-йоркских папарацци

Американская хип-хоп исполнительница Cardi B была запечатлена папарацци в штаб-квартире Nasdaq на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Знаменитость сейчас беременна вторым ребенком от своего мужа рэпера Offset, с которым несколько раз расставалась и даже хотела развестись. Обладательница премии "Грэмми" объявила о второй беременности во время выступления на церемонии награждения 2021 BET Awards в июне, и ее партнер находился в этот момент рядом с ней.

Судя по новым снимкам Cardi B уже скоро рожать. На улицах Нью-Йорка звезда появилась одетая в розовом костюме, белой футболке, подчеркивающей живот, и была обута в белые кроссовки.

Cardi B / Getty Images

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В руке у певицы была синяя сумка от Chanel, также свой образ звезда дополнила массивным колье на шее и несколькими браслетами. Особое внимание привлекает маникюр звезды, длинные ногти Cardi B наращены и накрашены розовым лаком. Волосы были распущены, а на лице были очки с прозрачными стеклами.

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