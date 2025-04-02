В розовом костюме и шлепанцах: Джейсон Момоа в стильном луке сходил на утреннее шоу

Джейсон Момоа / © Getty Images

Реклама

В объективы папарацци в Нью-Йорке попал Джейсон Момоа , который шел на утреннее телешоу на канале NBC-Today. Актер сейчас активно занимается промокампанией приключенческого семейного фильма "Minecraft: Фильм", в котором он сыграл главную роль.

Джейсон выглядел стильно в монохромном лугке На нем был розовый костюм и белая рубашка. Наряд Момоа скомбинировал со светло-розовыми шлепанцами Birkenstock Boston, которые обул на розовые носки.

Джейсон Момоа / © Getty Images

Актер собрал волосы в хвост и надел на лицо солнцезащитные очки в бледно-розовой оправе.

Реклама

О фильме:

Фэнтезийная лента от режиссера Джареда Гесса, снятая по мотивам видеоигры 2011 Minecraft.

Это мир, в котором творчество помогает не только мастерить, но и необходимо для существования. В центре сюжета четверо неудачников, решающих свои будничные проблемы: Гаррет «Мусорщик» Гаррисон, Генри, Натали и Дон. Однажды они прошли таинственный портал и попали в Верхний мир — причудливую кубическую страну чудес, процветающую благодаря воображению. Чтобы вернуться домой, им придется не только познать этот мир, но и оградить его от злых существ – Пиглинов и Зомби. Для этого герои отправятся в магический квест со своим новым знакомым, опытным мастером Стивом. Совместное приключение испытает всех пятерых на смелость и подарит возможность найти уникальные навыки, которые делают каждого из них неповторимым творцом – именно те навыки, которые им нужны для успеха в реальном мире.