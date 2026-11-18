Пэрис Хилтон / © Getty Images

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Пэрис Хилтон приняла участие в пресс-конференции у Капитолия США в Вашингтоне 17 ноября. Вместе с конгрессвумен Александрией Окасио-Кортес и Лорел Ли, другими членами Конгресса и людьми, пострадавшими от распространения интимных дипфейков, она призвала принять законопроект DEFIANCE Act. Он предусматривает, что лица, пострадавшие от интимных изображений, созданных или распространенных без их согласия, смогут подать гражданский иск против причастных к этому лиц.

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Там Хилтон появилась в ярко-розовом костюме с приталенным однобортным жакетом и широкими брюками со стрелками. Под жакет она надела светло-розовую атласную блузку с расстегнутыми верхними пуговицами. Длинные манжеты блузки выглядывали из-под рукавов, а шею облегала широкая атласная лента в тон. Обута она была в пудровые туфли-лодочки.

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Пэрис Хилтон / © Getty Images

В руках у Пэрис была розовая стеганая сумка Chanel с короткой ручкой и золотистой застежкой. Образ дополнили бриллиантовые серьги и массивные кольца с бриллиантами. Светская львица сделала прическу «Мальвинка», макияж с дымчатыми тенями и розовым блеском, а также французский маникюр.

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Напомним, Пэрис Хилтон в роскошном платье с камнями и откровенным декольте сияла на гала-вечере в Лос-Анджелесе.

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