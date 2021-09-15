В розовом костюме с пайетками: дочь Мадонны показала язык и небритые подмышки на Met Gala

В розовом костюме с пайетками: дочь Мадонны показала язык и небритые подмышки на Met Gala

24-летняя Лурдес Леон даже на Балу Института костюма умудрилась продемонстрировать свою любов к бодипозитиву.

Дочь Мадонны – Лурдес Леон, решила привлечь к себе внимание на красной дорожке Met Gala своим провокационным видом и поведением.

Перед камерами девушка появилась в образе в стиле Болливуда. На ней был розовый костюм от Moschino, расшитый пайетками с бисером, который состоял из лифа и юбки макси с небольшим шлефом.

Лурдес Леон / Associated Press

Аутфит красотка дополнила идеально ровными черными волосами, макияжем с акцентом на глазах и длинными серьгами. Длинный маникюр, украшен декором, дополнил ее лук. В руке она держала сумочку в тон.

Лурдес Леон / Associated Press

Леон на красной дорожке кривлялась, показывала пирсинг на языке, а затем подняла руку и продемонстрировала на камеры своу небритую подмышку. Ее руки тоже, кстати, щедро покрыты черными волосами, которых она не стесняется.

Лурдес Леон / Associated Press

Лурдес Леон / Associated Press

Давно известно, что Лурдес придерживается бодипозитивных убеждений. Она пренебригает депиляцией и с удовольствием это демонстрирует на публику и своим фолловерам в соцсети.

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