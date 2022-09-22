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В розовом костюме с перьями на манжетах: финалистка "Холостяка-11" Юлия "Зайка" похвасталась ярким луком

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В розовом костюме с перьями на манжетах: финалистка "Холостяка-11" Юлия "Зайка" похвасталась ярким луком

Юлия Бельченко "Зайка" / Фото: Instagram Юлии Бельченко

Юлия Бельченко показала видео, на котором прошлась в стильном наряде.

Финалистка 11-го сезона шоу "Холостяк" – Юлия Бельченко "Зайка" – опубликовала в Instagram видео, на котором похвасталась стильным ярким луком.

Красавица появилась в ролике в розовом кроп-топе и розовом костюме от Zara, состоявшем из прямых укороченных брюк и жакета с перьями на манжетах.

Наряд Юля дополнила босоножками на шпильках и светлой сумочкой.

"Зацените образ. На улице несколько девушек подошло сделать комплимент. Все-таки женщины одеваются для мужчин или других женщин, как считаете?" – написала она под видео.

Напомним, в прошлый раз "Зайка" предстала на фото в красном жакете и без юбки.

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