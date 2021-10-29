В розовом костюме с пикантным декольте: Лотти Мосс впечатлила образом

В розовом костюме с пикантным декольте: Лотти Мосс впечатлила образом

23-летняя британская модель и тусовщица Лотти Мосс посетила очередную вечеринку.

Сестра Кейт Мосс приехала на пати британского Vogue x Self-Portrait и появилась перед камерами фотографов в достаточно пикантном атуфите.

Лотти надела розовый брючный костюм, расшитый камнями, которые переливались под вспышками фотокамер. Под удлиненный жакет Лотти надела белье в тон с тонкой полоской на груди, а жакет ее застегивался на одну пуговицу, подчеркивая как раз пышное декольте девушки.

Лотти Мосс / Getty Images

Обута Мосс была в прозрачные босоножки на высокой платформе и каблуках, в таких обычно танцуют танцовщицы в клубах. Также у Лотти был темный маникюр и педикюр, несколько колец на пальцах, насыщенный макияж глаз, а белокурые локоны были уложены волнами.

Вечеринку также посетила дочь Кейт Мосс – Лила. Она появилась на пати в костюме-тройке.

Лила Мосс / Getty Images

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