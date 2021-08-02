В розовом кроп-топе: дочь Риз Уизерспун подловили с бойфрендом на прогулке

В розовом кроп-топе: дочь Риз Уизерспун подловили с бойфрендом на прогулке

21-летняя дочь Риз Уизерспун и Райана Филиппа попала со своим бойфрендом под прицелы уличных фотографов.

Аву Филипп сфотографировали с возлюбленным Оуэном Махони на улицах Лос-Анджелеса. Они неспешно прогуливались по улице. Девушка была одета в розовый кроп-топ на тонких бретельках и рваные синие джинсы с высокой талией, а обута в белые кроссовки. В руках у нее был стакан с каким-то напитком, похожим на пиво или квас, а в другой руке Ава несла небольшую меховую сумку. На шее у девушки было множество золотых украшений, в ушах – серьги-кольца, а на лице большие черные солнцезащитные очки.

Ава Филипп и Оуэн Махони / Getty Images

Также читайте С букетом подсолнухов: Риз Уизерспун продемонстрировала романтичный образ

Оуэн был в белой футболке, поверх которой набросил серую рубашку в клетку и надел темные брюки в сочетании с белыми кедами.

В своем Instagram Ава Филипп часто публикует фотографии с возлюбленным и показывает подписчикам, как пара проводит время.

Читайте также: Как две капли: Риз Уизерспун показали милое фото с 21-летней дочерью

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку