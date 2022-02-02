В розовом кроп-топе и стрингах: Ким Кардашьян похвасталась сексуальными формами

В розовом кроп-топе и стрингах: Ким Кардашьян похвасталась сексуальными формами

Звезда реалити соблазнительно рекламирует новинки своего бренда.

Ким Кардашьян выпустила капсульную коллекцию ко Дню святого Валентина от своего собственного бренда SKIMS. Она сама же и прорекламировала ее в Instagram.

На снимках звезда реалити предстала в трех сексуальных комплектах.

Сначала Ким позировала в розовом кроп-топе и розовых стрингах, в которых она сверкнула сексуальными формами.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Затем Кардашьян продемонстрировала пижаму цвета фуксии, которая состояла из кроп-топа с завязкой сзади и шорт.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Еще знаменитость показала, как на ней сидит лиф-топ, который она сочетала со штанами цвета фуксии.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Комплекты такие розовые и мимишные – все, как любят девочки.

Ранее Кардашьян похвасталась пышными формами в розовом бикини, который отлично сидел на ее фигуре.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

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