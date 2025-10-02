- Дата публикации
Категория
- Шоу-бизнес
В розовом кружевном платье: Элизабет Херли в романтическом образе появилась в Нью-Йорке
60-летняя британская актриса приехала на мероприятие в Соединенные Штаты.
Элизабет Херли попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Актриса очаровала своим романтическим аутфитом.
На звезде было розовое кружевное платье миди А-силуэта с высокой горловиной и длинными рукавами. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.
Образ Лиз дополнила бежевыми босоножками на шпильках и розовым клатчем-футляром, украшенным крупными бусинами.
Херли сделала красивую укладку с объемными локонами и макияж с нежно-розовым блеском на губах. В ушах у нее были элегантные серьги с розовыми камнями, а на лице — массивные солнцезащитные очки.
