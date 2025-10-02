В розовом кружевном платье: Элизабет Херли в романтическом образе появилась в Нью-Йорке

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Актриса очаровала своим романтическим аутфитом.

На звезде было розовое кружевное платье миди А-силуэта с высокой горловиной и длинными рукавами. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

Элизабет Херли / © Getty Images

Образ Лиз дополнила бежевыми босоножками на шпильках и розовым клатчем-футляром, украшенным крупными бусинами.

Херли сделала красивую укладку с объемными локонами и макияж с нежно-розовым блеском на губах. В ушах у нее были элегантные серьги с розовыми камнями, а на лице — массивные солнцезащитные очки.

