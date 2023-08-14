В розовом купальнике и с крошечным чихуахуа: Деми Мур показала фото с отдыха

Деми Мур опубликовала в Instagram снимки с отдыха у бассейна. На первом фото звезда предстала в розовом купальнике и солнцезащитных очках. На груди у нее лежал ее домашний любимец – крохотный чихуахуа по имени Пилаф.

Деми Мур/Instagram

А на втором снимке видны только ноги Мур с красным педикюром на фоне моря.

Деми Мур/Instagram

"Рай. Наслаждаюсь солнцем, играю в воде, дремлю с пушистыми друзьями, и хорошая книга..." – подписала фото актриса.

Напомним, Деми Мур вместе с дочерями посетила светскую вечеринку в Лос-Анджелесе, организованную по случаю 50-летия актрисы Кейт Бекинсейл. На актрисе было длинное платье-майка, которое она сочетала с белым кардиганом, очками для зрения и небольшой белой сумкой.

Читайте также: