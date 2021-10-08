В розовом купальнике и шляпе: участница "Холостяка-11" похвасталась сексуальной фигурой

Джессика Чеги в гламурном образе сфотографировалась на отдыхе.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — Джессика Чеги, опубликовала в Instagram фотографии с отдыха в тропиках.
На них красавица появилась в гламурном пляжном луке. На Джесс был розовый купальник, который прекрасно сидел на ее стройной фигуре.
Сверху девушка надела розовый халат-тунику с цветочной вышивкой на рукавах. Пляжный аутфит Чеги дополнила соломенной шляпой и стильными очками.
Ранее Джессика продемонстрировала эффектный образ в красном платье-комбинации.
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