Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
287
Время на прочтение
1 мин

В розовом купальнике и золотых украшениях: Лотти Мосс похвасталась гламурным пляжным луком

27-летняя модель, звезда OnlyFans и сводная сестра Кейт Мосс порадовала подписчиков новыми снимками с испанских каникул.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лотти Мосс

Лотти Мосс / © Instagram Лотти Мосс

Лотти Мосс опубликовала в Instagram Stories новые фото с отдыха в Испании. Девушка продемонстрировала новый пляжный аутфит, который был довольно гламурным.

На этот раз красавица надела розовый купальник с золотым овальным кольцом на лифе. Образ она дополнила розовой мини-юбкой.

Лотти Мосс / © Instagram Лотти Мосс

Лотти Мосс / © Instagram Лотти Мосс

Лотти дополнила лук золотыми серьгами и золотой цепочкой. На лице у нее были черные солнцезащитные очки. Модель уложила волосы в локоны и собрала верхние пряди сзади.

Лотти Мосс / © Instagram Лотти Мосс

Лотти Мосс / © Instagram Лотти Мосс

Напомним, ранее Лотти Мосс похвасталась стройной фигурой в купальнике с тигровым принтом.

