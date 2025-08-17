- Дата публикации
Шоу-бизнес
В розовом купальнике и золотых украшениях: Лотти Мосс похвасталась гламурным пляжным луком
27-летняя модель, звезда OnlyFans и сводная сестра Кейт Мосс порадовала подписчиков новыми снимками с испанских каникул.
Лотти Мосс опубликовала в Instagram Stories новые фото с отдыха в Испании. Девушка продемонстрировала новый пляжный аутфит, который был довольно гламурным.
На этот раз красавица надела розовый купальник с золотым овальным кольцом на лифе. Образ она дополнила розовой мини-юбкой.
Лотти дополнила лук золотыми серьгами и золотой цепочкой. На лице у нее были черные солнцезащитные очки. Модель уложила волосы в локоны и собрала верхние пряди сзади.
Напомним, ранее Лотти Мосс похвасталась стройной фигурой в купальнике с тигровым принтом.