В розовом купальнике с пикантным декольте: Элизабет Херли позировала в бассейне

58-летняя британская актриса на собственном опыте доказывает, что возраст – это только цифра в паспорте.

Элизабет Херли снялась в рекламной кампании собственного бренда купальников Elizabeth Hurley Beach. В Instagram она опубликовала видео со съемок.

В объективе фотокамеры актриса предстала в розовом сплошном купальнике с пикантным глубоким декольте, в котором ее фигура выглядела стройно и сексуально.

Херли соблазнительно позировала в бассейне. У нее были мокрые волосы, насыщенный макияж глаз и кольцо с камнем на пальце.

Напомним, ранее Элизабет Херли в бикини бананового цвета похвасталась стройной фигурой и пышным декольте.

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