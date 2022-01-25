В розовом латексном платье: Аманда Холден в эффектном луке приехала на съемки шоу

Аманда Холден все больше удивляет выбором аутфитов для своих светских выходов.
Вчера ведущая посетила очередной эфир прослушиваний на шоу British Got Talent, съемки проходят в Театре "Лондон Палладиум". На Аманде было розовое латексное платье от William Wilde, платье сшили для Холден на заказ. Обута звезда была в розовые туфли лодочки из лаковой кожи и сатина от Jimmy Choo.
В прошлый раз Аманда, которая является на шоу одним из судей, приезжала на запись эфира в лимонного цвета платье со шнуровкой на плече и бедре от David Koma. Ее образ мы сравнивали с очень похожим платьем, которое примеряла немецкая супермодель Хайди Клум.
Также Аманда Холден попала под прицел фотографов, когда покидала студию Heart Breakfast Radio Studios в Лондоне. На работу звезда приезжала в аутфите изумрудного цвета.
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