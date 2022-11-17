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В розовом латексном платье и длинных перчатках: эффектный аутфит Синди Бруны

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259
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В розовом латексном платье и длинных перчатках: эффектный аутфит Синди Бруны

Синди Бруна / Фото: Associated Press

28-летняя модель подчеркнула сексуальную фигуру нарядом из латекса.

Синди Бруна посетила презентацию украшений от бренда De Beers. Там она появилась в нежном, но сексуальном образе.

На манекенщице было розовое латексное платье до пола и без рукавов от бренда Avellano, которое прекрасно сидело на ее стройной фигуре. Наряд она дополнила длинными розовыми перчатками.

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Волосы Бруна распустила и сделала макияж с акцентом на глазах. Шею она украсила колье в форме цветов с камнями, а руки – браслетом и кольцом.

Напомним, на вечеринку Леди Гаги Синди пришла в цветочном платье с пикантным декольте.

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Дата публикации
Просмотры
259
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