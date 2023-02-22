В розовом луке от Valentino: эффектная Ники Хилтон-Ротшильд на съемках фотосессии в Нью-Йорке

39-летняя Ники Хилтон-Ротшильд была запечатлена во время фотосессии на улицах Нью-Йорка. Знаменитость позировала в образе Барби.

Знаменитость вышла на улицу в ярко-розовом луке от Valentino. На Ники был короткий жакет, блузка, мини-юбка, лосины, в руке сумка-бочонок и все это от модного Дома Valentino. Обута модель была в розовые лаковые туфли с брошками и на фигурных каблуках.

Длинные платиновые волосы Ники были накручены локонами, также она сделала макияж со стрелками и серыми тенями на веках и подчеркнула губы розовым блеском.

Мама троих детей, похоже, была на фотосессии, так как визажисты и парикмахеры были рядом и помогали Ники поправлять прическу и макияж в процессе съемки.

Ники Хилтон-Ротшильд / Фото: Getty Images

Это не первый выход Ники в розовом. В начале февраля звезда посетила одну из вечеринок после Недели моды в Нью-Йорке, куда приехала в розовом коротком джемпере и мини-юбке и обута в эти же туфли. Тогда Хилтон-Ротшильд идеально выровняла волосы и сделала красный маникюр.

Ники Хилтон-Ротшильд / Фото: Getty Images

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