В розовом микробикини: Лотти Мосс отдыхает в Греции

23-летняя модель делится оттуда пикантными кадрами со своими подписчиками.

Сестра Кейт Мосс находится на пятизвездочном курорте, расположенном на пляже Папас на острове Иос, что в Греции. На снимках, которыми модель поделилась в Сети, она запечатлена в крошечном розовом бикини, который едва прикрывает пышную грудь девушки. Плавки от купальника выполнены в крупную клетку, напоминающую принт виши.

Лотти Мосс / Instagram Лотти Мосс

Под грудью у Лотти видна татуировка в виде трех птиц. Также на шее у девушки ожерелье, а на лице достаточно насыщенный макияж. Позировала она на фоне бассейна.

Лотти Мосс / Instagram Лотти Мосс

Также Лотти Мосс показала несколько кадров своих образов, которые выбирала для прогулок. Короткое белое платье прекрасно сидит на фигуре модели, а джинсовые шорты в сочетании с удлиненной рубашкой, которую Мосс надела без белья и купальника – хороший вариант для дневного променада на пляж.

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Откровенные выходы Лотти Мосс (13 фото)

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