В розовом мини и белом костюме: Шакира блистала на концерте в Чикаго

Шакира / © Getty Images

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На сцену артистка вышла в нескольких образах. Она танцевала в блестящем мини-платье розового цвета, усыпанное стразами, и была в нюдовых колготах в сетку. Ее длинные кудрявые волосы были распущены и красиво струились волнами.

Также певица вышла в белом брючном костюме, в котором ей комфортно было танцевать.

Шакира / © Getty Images

Во время концерта произошел один инцидент, о котором публично заявили чиновники здравоохранения Нью-Джерси. Она выпустили обращение ко всем присутствующим на мероприятии людям, которые были на стадионе MetLife, следить за симптомами кори, поскольку один из гостей пошел на концерт певицы, будучи заразным, пишет Daily Mail.

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В Нью-Джерси не зарегистрировано ни одной подтвержденной вспышки заболевания, однако в США и Северной Америке в этом году наблюдается высокая активность кори, включая сотни случаев заболевания крайне заразным вирусом, передающимся воздушно-капельным путем, в Западном Техасе, а также снижение показателей вакцинации, эффективность которой составляет 97% после двух доз.

Шакира / © Getty Images

Напомним, в Украине сейчас также вспышка кори. Ранее мы рассказывали все, что нужно знать об этой опасной болезни.