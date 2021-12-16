В розовом мини и ботфортах: эффектная Хайди Клум сходила на вечеринку

В розовом мини и ботфортах: эффектная Хайди Клум сходила на вечеринку

Немецкая супермодель посетила праздничный ужин Dundas x REVOLVE в ресторане Craig's, в Западном Голливуде.

На пати 48-летняя модель приехала в розовом мини-платье от Dundas, которое надела в сочетании с эффектными черными ботильонами с вышивкой, кожаной меховой дубленкой и маленьким клатчем.

Хайди Клум / Getty Images

Роскошный лук звезда дополнила французским маникюром, насыщенным вечерним макияжем, а также распустила белые длинные волосы, идеально выровняв их.

Хайди Клум / Getty Images

На вечеринку модель приехала без своего мужа Тома Каулитца, в то время как ее коллега модель Алессандра Амбросио прибыла на мероприятие в компании возлюбленного Ричарда Ли.

Алессандра Амбросио и Ричард Ли / Getty Images

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