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В розовом мини и с сумкой-цветком: гламурная Гвен Стефани на красной дорожке

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В розовом мини и с сумкой-цветком: гламурная Гвен Стефани на красной дорожке

Гвен Стефани / Фото: Getty Images

53-летняя звезда не изменила любимому стилю в одежде.

Певица и телеведущая Гвен Стефани очаровала нас своим милым нарядом, который надела на церемонию вручения наград Matrix Awards 2022, состоявшуюся в Нью-Йорке 26 октября.

Любительница розового надела мини-платье конфетного оттенка и с цветочным принтом. Оно имело также длинные пышные рукава и было декорировано рюшами на манжетах, горловине и подоле.

Правда, была одна деталь, которая немного образ испортила, - платье помялось в зоне юбки.

Гвен Стефани / © Getty Images
Гвен Стефани / Фото: Getty Images

Дополнили образ Гвен золотистые ботинки на шпильках, яркий макияж, прическа и множество украшений с розовыми камнями, которые идеально вписались в ее гламурный лук. Однако особое внимание привлекала сумка знаменитости от бренда Judith Leiber, ведь была выполнена в форме цветка и усыпана стразами.

Сумка Гвен Стефани / © Getty Images
Сумка Гвен Стефани / Фото: Getty Images

На мероприятие Стефани пришла в компании своего мужа Блейка Шелтона.

Гвен Стефани и Блейк Шелтон / © Getty Images
Гвен Стефани и Блейк Шелтон / Фото: Getty Images

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